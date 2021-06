La UEFA scrive alla Juventus: annuncio ufficiale sulla Champions League

Juventus-UEFA, stop al braccio di ferro. Il club bianconero è ammesso alla prossima edizione della Champions League.

E’ finita la battaglia tra la UEFA e la Juventus di Andrea Agnelli. Dopo l’annuncio della creazione della Superlega, con il numero uno del club bianconero nelle vesti di vice-presidente del nuovo torneo europeo, la nuova vision del calcio europeo è rimasta, per il momento, in stand-by. Il pugno duro della UEFA si è sin da subito fatto sentire.

Juventus-Superlega: l’annuncio della UEFA

Qualora il torneo fosse andato avanti, la UEFA avrebbe messo in campo tutti i propri mezzi per punire i club ribelli, tra cui la Juve. Dopo lo stop alla Superlega, però, gli scenari sembravano essere cambiati solo parzialmente. Il presidente Aleksander Ceferin aveva annunciato l’ipotesi di esclusione dalla Champions League di Juventus, Real Madrid e Barcellona. Così non sarà.

Con una lettera ufficiale datata 14 giugno indirizzata al club bianconero, la UEFA ha comunicato al club l’ammissione alla prossima edizione della Champions League 2020-2021. A riferire la notizia è l”ANSA’ che cita fonti vicine alla società bianconera. Lo stop ad ogni tipo di provvedimento sanzionatorio, di fatto, ha portato al via libera per l’ammissione del club di Agnelli al torneo.