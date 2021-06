Ancelotti, sgambetto ad Allegri: si fionda sull’obiettivo bianconero

Carlo Ancelotti vuole pescare in Italia per rinforzare la rosa del Real Madrid. Ed ecco che scatta lo sgambetto ad Allegri.

Real Madrid e Juventus, quante cose in comune per le due squadre nel corso degli ultimi mesi. Dal caso Superlega, che hanno visto i presidenti Andrea Agnelli e Florentino Perez al centro della bufera, ma anche il cambio in panchina. In casa blanca è arrivato un italiano, Carlo Ancelotti, di ritorno a Madrid dopo l’esperienza all’Everton. A Torino, invece, è tornato Massimiliano Allegri. Ecco, due ritorni. Un altro aspetto che tiene in comune queste due piazza.

Poi c’è il calciomercato, ed anche qui i punti di contatto saranno tanti. Si, perchè Real e Juve devono ripartire il prossimo anno costruendo squadre in grado di poter tornare subito sulla cresta dell’onda, dimenticando un’annata difficile vissuta da entrambe le compagini. Ma non solo punti di contatti, visto che proprio il calciomercato potrebbe portare anche a scontri molto forti.

Real, Ancelotti punta il desiderio di casa Juve

Ecco che, come detto, in casa Real Madrid si sta provando a prestare il fianco a Carlo Ancelotti, ascoltando le richieste dell’allenatore italiano e cercando di accontentarlo. Cosi, l’ex allenatore del Napoli sembra pronto a pescare proprio in Italia per rinforzare la rosa spagnola.

Cosi, secondo quanto riportato da ‘Sport’, il Real starebbe monitorando – tra gli altri – Manuel Locatelli, giocatore del Sassuolo che è sulla lista della Juventus già diverso tempo. Il giocatore italiano classe ’98 rientra tra i giocatori che Ancelotti vuole portare a Madrid. Oltre a Locatelli, poi, in lista ci sarebbero Nicolò Barella e Kalvin Phillips del Leeds United. Uno di questi tre arriverà in casa Real.