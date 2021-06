Milan, Maldini ha già chiuso il primo colpo dell’estate

Il Milan chiude il primo colpo dell’estate. I rossoneri hanno trovato l’accordo con il Chelsea per il cartellino di Fikayo Tomori.

Il Milan di Paolo Maldini e Frederic Massara è al lavoro per regalare a Stefano Pioli nuovi innesti da inserire in rosa. Il club rossonero si è già affacciato sulla finestra estiva di calciomercato per giungere pronto alla prossima stagione ed alla prossima edizione di Champions League. Come riferisce ‘Calciomercato.it’, il club rossonero pare aver trovato l’accordo per il cartellino di Fikayo Tomori del Chelsea.

Calciomercato Milan, Tomori in arrivo

A breve, infatti, il calciatore del Chelsea vestirà il rossonero a tutti gli effetti. Il club milanese, infatti, ha trovato l’accordo con i Blues per la permanenza a titolo definitivo del giovane difensore centrale inglese, giunto in Lombardia a gennaio con la formula del prestito.

Dopo i sei mesi convincenti sotto la guida di Stefano Pioli, Tomori pare aver convinto la dirigenza ed il tecnico a puntare ancora su di lui. In attesa del comunicato ufficiale, Milan e Chelsea sembrano essersi accordati per circa 25 milioni di sterline.