Il Real Madrid vuole la stella della Nazionale di Mancini

Roma, Leonardo Spinazzola finisce nel mirino di Carlo Ancelotti. Il Real Madrid vuole acquistarlo ‘tramite’ Borja Mayoral.

La Nazionale italiana di Roberto Mancini, grazie alle vittorie su Turchia e Svizzera, passa agli Ottavi di finale di Euro 2020. Tanti gli azzurri che si sono messi in mostra nei primi due match della competizione europea per Nazionali. Tra questi c’è sicuramente Leonardo Spinazzola della Roma. Il terzino giallorosso, infatti, si è guadagnato l’interesse di uno dei club più importanti d’Europa.

Calciomercato Roma, Spinazzola piace al Real Madrid

Le sue prestazioni non sono di certo passate inosservate. Non a caso, infatti, sul cartellino di Spinazzola è piombato con fermezza il Real Madrid del neo allenatore Carlo Ancelotti. Secondo quanto riferito da ‘AS’ emissari di Roma e Real si sarebbero incontrati in Francia per avviare un primo tavolo di trattativa.

L’idea dei Blancos di Florentino Perez sarebbe quella di acquistare il terzino mancino attraverso uno scambio con Borja Mayoral. Per l’attaccante la Roma ha un diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro entro il 30 giugno 2022. Per il buon esito dell’affare, però, servirà il placet di José Mourinho, già impegnato nella costruzione della rosa per la prossima stagione.