Dopo il severo giudizio di Van Basten nei suoi confronti, arriva la replica di De Ligt: “Ha ragione, posso fare meglio”

È stato molto severo Marco Van Basten nei confronti di De Ligt, sostenendo come i mesi trascorsi in Italia non siano stati sufficienti per una crescita tattica importante. Critiche severe alle quale De Ligt ha risposto attraverso le colonne del ‘Telegraaf’ con grande umiltà. “Se uno come van Basten e critico nei miei confronti allora devo dare un’occhiata alle mie prestazioni. Ha giocato in Italia proprio come sto facendo io ed ha parlato di comunicazione che può essere sempre migliorata. Anche se i risultati vanno bene, bisogna sempre cercare di migliorare il proprio livello. Sono contento sia dei complimenti sia delle critiche e sono consapevole di poter fare meglio”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

De Ligt: “Ho sofferto di crampi, da due settimane non giocavo”

Queste alcune delle parole del difensore della Juventus che ieri ha giocato nell’Olanda uscita vittoriosa contro l’Austria e che ha lanciato agli ottavi di finale la nazionale orange.

LEGGI ANCHE >>> “Sergio Ramos al Milan”, ‘El Chiringuito’ infiamma i rossoneri

“Nella parte finale della partita Ho sofferto di crampi – ha spiegato poi De Ligt – perché da due settimane non scendevo in campo. Voglio giocare anche contro la macedonia Anche perché non sarà certamente una partita di allenamento”