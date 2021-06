Il primo colpo del “dopo Gattuso” è ufficiale: l’annuncio

Come riporta Sky Sport, Nico Gonzalez avrebbe firmato per la Fiorentina. L’ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Il divorzio con Gattuso ha fatto esplodere un’autentica bomba in casa Fiorentina. I tifosi viola, già delusi per l’andamento delle ultime stagioni, sono rimasti sconcercati per l’addio dell’ex allenatore di Milan e Napoli dopo appena 23 giorni. Le prossime ore saranno decisive per conoscere il nome del nuovo allenatore della compagine toscana.

La Fiorentina starebbe vagliando diversi nomi, ma Italiano dello Spezia sembra che sia il favorito per sedersi sulla panchina viola. Il tecnico dovrebbe risolvere prima la propria situazione contrattuale con la nuova proprietà dello Spezia, visto che ha firmato il prolungamento del contratto subito dopo il termine della stagione.

La firma di Nico Gonzalez con la Fiorentina

Dopo tanta incertezza, oggi dovrebbe essere la giornata del primo acquisto della Fiorentina. Secondo quanto raccolto da ‘Sky Sport’, da pochi minuti ci sarebbero state le firme su tutti i documenti per portare Nico Gonzalez in Toscana. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l’ufficialità dell’acquisizione del calciatore dello Stoccarda.

La Fiorentina dovrebbe pagare l’attaccante argentino 23 milioni di euro più 4milioni di bonus. La trattativa si sarebbe conclusa in maniera positiva anche grazie all’opera d’intermediazione di Alessandro Moggi. Nico Gonzalez in questa stagione ha collezionato 17 presenze, realizzando 6 reti tra tutte le competezioni.