Il primo giocatore della Lazio che ha scelto di non seguire Inzaghi

Inzaghi, andato all’Inter, spera di poter contare su qualche fedelissimo: uno ha appena scelto di restare alla Lazio

Stefano Radu non seguirà Inzaghi all’Inter. Il difensore della Lazio, in scadenza di contratto, sta per rinnovare fino al 2023. La redazione di ‘Sky Sport’ fa sapere che è stata decisiva la volontà del giocatore. Radu era in bilico: da una parte il futuro ancora in biancoceleste e dall’altra la possibilità di raggiungere Inzaghi all’Inter, in una squadra che avrebbe avuto bisogno della sua esperienza giocando col 3-5-2.

Inzaghi? No, Radu rinnova con la Lazio

Stefano Radu, alla fine, ha scelto la prima opzione, ed è pronto a rinnovare con la società di Lotito fino al 2023. Inzaghi sperava di convincerlo e ora si augura di poterci riuscire con altri calciatori. Ce ne sono diversi, infatti, che l’ex allenatore della Lazio vorrebbe con sé all’Inter. Uno di questi, ad esempio, è Lazzari, che sarebbe perfetto per il suo 3-5-2. Sulla destra sarebbe una valida alternativa ad Hakimi o il suo sostituto, qualora l’ex Real Madrid dovesse partire.

Il sogno proibito, però, è Luis Alberto, giocatore che è riuscito ad esaltarsi proprio con Inzaghi. Ma risulta difficile credere che lo spagnolo possa lasciare la Lazio, così come Milinkovic-Savic. Lotito non avrà alcuna intenzione di cederli e, soprattutto, non intende farlo all’Inter. Ancora brucia la scelta di Inzaghi di lasciare la Lazio quando il rinnovo sembrava ormai cosa fatta.