Infinito Ronaldo, l’incredibile gesto atletico contro la Germania

Cristiano Ronaldo ha mostrato nuovamente di poter essere decisivo. Un gesto atletico ha colpito i tifosi che lo hanno evidenziato sui social.

Una sconfitta cocente quella del Portogallo, finito a terra sotto i colpi di una Germania chiamata a rimettersi sulla retta via dopo la debacle contro la Francia. Per i ragazzi di Joachim Low quella contro i lusitani rappresentava l’ultima chiamata, e cosi è emersa tutta la fame di una compagine, come quella tedesca, che dopo la sconfitta all’esordio è apparsa tutt’altro che arrendevole. Di fatto, anche contro i transalpini la Germania è apparsa comunque sul pezzo, al netto della sconfitta.

E stavolta a pagare pegno è stato il Portogallo, con un passivo molto largo. Forse anche ingeneroso, per una prestazione che indubbiamente poteva vedere i ragazzi di Fernando Santos mostrare in campo qualcosa in più. Un 4-2 pesante, che ovviamente delinea degli scenari ben chiari per l’ultima partita del girone.

La Germania, infatti, affronterà l’Ungheria come terza partita, mentre dall’altra parte si misureranno Francia e Portogallo. Gli equilibri del girone, al momento, dicono che tutte e quattro potrebbero passare il turno.

Cristiano Ronaldo, l’incredibile gesto atletico contro la Germania

Il Portogallo, ovviamente, farà leva sul suo giocatore più rappresentativo, quel Cristiano Ronaldo che quest’anno alla Juventus ha collezionato qualche delusione di troppo. Dallo Scudetto mancano all’eliminazione dalla Champions, il numero 7 lusitano ha voglia di rivalsa e di vittorie.

E si capisce, guardando anche l’atteggiamento in campo. In particolare, quello mostrato da Cristiano nel primo tempo ha lasciato i tifosi di stucco, che hanno ammirato la caparbietà di Ronaldo. Minuto 14.03 Cristiano si trova in area di rigore per difendere dall’attacco tedesco. Minuto 14.17 Ronaldo e nell’area di rigore avversaria, rapido nel portarsi nuovamente in proiezione offensiva.

Insomma, al netto dell’età che avanza, quella del giocatore della Juventus appare una fame tutt’altro che saziata dal tempo.