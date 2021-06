Il Liverpool vuole una delle stelle dell’attacco dell’Italia

Come riporta il Daily Express, il Liverpool sarebbe interessato all’attaccante della Nazionale Domenico Berardi.

Dopo le vittorie contro Turchia e Svizzera, la Nazionale allenata da Roberto Mancini sta entusiasmando tutta l’Italia. Gli azzurri si sono già qualificati agli ottavi di finale dell’Europeo, e domani sera, ore 18.00, si giocheranno il primo posto del girone nel match contro il Galles di Bale e del bianconero Ramsey.

Tutti i giocatori dell’Italia scesi in campo nelle ultime due partite stanno disputando un gran Europeo. Locatelli e Berardi, entrambi del Sassuolo, sono stati i migliori nel match vinto contro la Svizzera per 3-0. Locatelli ha realizzato una doppietta, mentre Berardi è stato l’autore dell’ assist per il primo gol del centrocampista ex Milan.

Berardi seguito anche dal Liverpool di Klopp

Berardi è da tempo che è dato per partente dal Sassuolo, ma il giocatore ha sempre ribadito di trovarsi bene con la maglia neroverde. L’attaccante è stato spesso accostato alla Juventus, e dopo le prestazioni di questo Europeo potrebbe attirare a sé l’interesse anche di altri club sia italiani che esterni

Secondo quanto raccolto dal quotidiano inglese ‘Daily Express’, sull’attaccante ci sarebbe il Liverpool di Klopp. Berardi, dopo qualche annata deludente, con De Zerbi è ritornato ad altissimi livelli. Nella stagione appena terminata ha collezionato con la maglia del Sassuolo 30 presenze dove ha segnato 17 gol e fornito 7 assist vincenti ai propri compagni.