Alle 18 spazio all’ultimo match della fase a gironi per l’Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri scendono in campo per affrontare il Galles.

L’Italia si prepara per l’ultima sfida di una fase a gironi che ha visto gli azzurri di sicuro protagonisti. Sei reti fatte e nessuna subita, un corsa importante per i ragazzi di Mancini che adesso sono allo step finale prima di approdare agli ottavi. Per Insigne e compagni, vincere oggi significa approdare di sicuro al primo posto in classifica, e dunque lanciando un segnale a tutta la competizione.

Di fronte, però, c’è un Galles secondo in classifica e che proprio per questo avrà voglia di mettere in campo la miglior prestazione possibile per battere gli azzurri e chiudere primo nel girone. Bale e Ramsey partiranno dall’inizio, dando cosi fin da subito tutta l’esperienza necessaria alla compagine gallese per provare il colpo grosso. Battere l’Italia, ovviamente, rappresenta un obiettivo non da poco sia per l’importanza di superare i ragazzi di Mancini, ma anche per i risvolti di classifica.

L’Italia, dal canto suo, ha davvero bisogno di dare un segnale e vincere oggi (chiudendo da prima nel girone) rappresenterebbe assolutamente un modo incisivo per lanciarsi tra le favorite per la vittoria finale. Mancini è consapevole, e proprio per questo avrà istruito i suoi per mettere in campo la migliore prestazione possibile.

Italia-Galles, le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Bernardeschi. All. Mancini.

