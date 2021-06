Il Milan non si ferma più: il prossimo acquisto può arrivare dalla Francia

Come riportato dall’Equipe, il Milan potrebbe cercare di prendere il difensore centrale del Lens Loic Badé.

Dopo che il Milan è ritornato in Champions League dopo 7 anni, Maldini e Massara vogliono allestire una squadra competitiva sia per il campionato che per l’Europa. Solo la squadra rossonera e l‘Atalanta non hanno cambiato allenatore tra i top team italiani, avendo così il vantaggio di concentrarsi subito sulla campagna acquisti per la prossima stagione.

Il Milan segue Badé, ma il Lens chiede troppo

Il Milan è stata tra le squadre più attive di questo inizio di calciomercato: dal rinnovo di Ibrahimovic, passando per l’addio di Donnarumma, all’acquisto di Maignan dal Lille. E’ di questi giorni anche l’ufficialità del riscatto di Tomori dal Chelsea. I dirigenti rossoneri starebbero cercando anche un altro difensore centrale.

Secondo quanto raccolto dall’Equipe, Loic Badé del Lens sarebbe finito del mirino del Milan. Sul giocatore ci sarebbe l’interesse anche del Rennes e di alcuni club inglesi. Il Lens chiederebbe 25 milioni di euro per cedere Badé, cifra che potrebbe far arenare un’eventuale trattativa tra le parti.

Badé ha collezionato 31 presenze con la maglia del Lens nella stagione appena terminata, giocando sempre ad alti livelli. Nonostante la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, il Milan potrebbe essere costretto a vendere qualche giocatore. Tra i nomi più indiziati a lasciare Milanello, ci dovrebbero essere quelli di Castillejo e Leao.