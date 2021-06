Calhanoglu è atterrato a Linate: “Il Milan lo ha fatto indispettire”

Hakan Calhanoglu è atterrato in serata a Linate: domani visite e firma con l’Inter. Di Marzio: “Indispettito dai contatti del Milan con De Paul”

È atterrato a Linate il volo che, da Istanbul, ha riportato Hakan Calhanoglu in Italia. Il turco, che passerà a sorpresa dal Milan all’Inter a parametro zero, è sbarcato intorno alle 21.30 all’aeroporto del capoluogo lombardo.

Domani sono in programma le visite mediche, dopodiché il trequartista potrà firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2024, per cinque milioni più bonus a stagione.

Inter, Calhanoglu è atterrato a Linate: “Sceglierà la 11 o la 21”

Si tratta di un tipico colpo ‘alla Marotta’, con il dirigente interista che ha dimostrato grande tempismo nel trovare subito il sostituto allo sfortunato Christian Eriksen, atteso da un lungo periodo di riabilitazione dopo l’arresto cardiaco che lo ha colpito durante Danimarca-Finlandia.

Gianluca Di Marzio su ‘Sky Sport’ ha riportato altri retroscena sul cambio di casacca di Calhanoglu: “Il Milan aveva presentato al giocatore un’offerta da 4 milioni più bonus per 4 anni. Il giocatore non l’ha mai presa in considerazione in maniera concreta e si è per di più indispettito che il Milan si fosse avvicinato a De Paul”.

L’Inter, da parte sua, “aveva bisogno di tecnica e di un giocatore bravo sui calci piazzati. I nerazzurri non possono spendere, quindi hanno preso la pedina più idonea a parametro zero. Il turco sceglierà la maglia numero 11 o la 21“.

Calhanoglu solo ieri ha disputato a Baku l’ultima partita a Euro 2020 con la maglia della Turchia, sconfitta 3-1 dalla Svizzera e subito eliminata dopo un Europeo deludente chiuso con tre sconfitte su tre gare.