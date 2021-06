L’addio di Calhanoglu obbligherà il Milan a valutare nuove opportunità di mercato per puntellare la trequarti. Pioli punterà l’indice su un nuovo esterno destro e su un nuovo trequartista

Il calciomercato del Milan ripartirà dalla ricerca di un trequartista pronto a raccogliere l’eredità di Calhanoglu passato sull’altra sponda del Naviglio alla corte dell’Inter. Fari puntati su Zaccagni anche se il fantasista del Verona, per il momento, non rappresenta la prima scelta della società rossonera. Nelle ultime ore starebbe avanzando anche la candidatura di James Rodriguez, ma per il momento, questa resta solamente una totale supposizione.

Non solo un nuovo trequartista, il Milan punterà con decisione sulla ricerca di un nuovo esterno destro, un giocatore capace di saltare l’uomo e creare superiorità numerica in maniera costante. Il nuovo profilo sarebbe quello di Berardi, ma il Sassuolo valuta il giocatore circa 40 milioni di euro.

Calciomercato Milan, Pioli ha chiesto Berardi per la fascia destra

Dopo un inizio di Euro 2020 da assoluto protagonista, Berardi ha catturato l’attenzione del Milan e di Pioli. Il tecnico rossonero vorrebbe puntare su di lui per puntellare la corsia di destra e sfruttare le grandi capacità dell’esterno del Sassuolo nell’uno contro uno.

Il Milan ci proverà nel corso delle prossime settimane: non sarà facile convincere il Sassuolo ad abbassare le richieste, ma non è escluso che il Milan possa trovare una formula conveniente e che possa convincere i neroverdi a dire sì. Come sottolineato da Carnevali nelle scorse ore, il club emiliano, attualmente, non potrà dare garanzie sulla conferma di Berardi anche in vista della prossima stagione.