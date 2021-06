Il Milan vuole ‘ripulire’ un club inglese: ci sono tre nomi sul piatto

Come riportato da Sky Sport, il Milan starebbe trattando con il Chelsea ben tre calciatori: Giroud, Ziyech e Bakayoko.

Il Milan è ritornato dopo 7 anni nella competizione in cui si trova meglio, ovvero la Champions League. Maldini e Massara vogliono allestire una squadra che sia competitiva sia in campionato che in Europa. Dopo gli addii di Calhanoglu e Donnarumma, la squadra rossonera si sta muovendo in entrata.

Il team lombardo ha preso già Maignan da Lille per sostituire Donnarumma, e starebbe puntando Dumfries del PSV e tre giocatori del Chelsea. Secondo quanto raccolto da ‘Sky Sport’, il Milan avrebbe messo nel proprio mirino ben tre giocatori della squadra neo campione d’Europa: Giroud, Ziyech e Bakayoko.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Trattative incominciatre tra il Milan e il Chelsea

Il Milan avrebbe l’accordo con Giroud: biennale a 3,5 milioni di euro più bonus. Si attenderebbe il sì definitivo del Chelsea per chiudere l’affare. I rossoneri vorrebbero portare a Milano anche Ziyech che potrebbe essere il sostituto di Calhanoglu. Il calciatore marocchino è stato preso dai Blue solo l’anno scorso dall‘Ayax per più di 40 milioni di euro, ma non ha mai brillato durante l’ultima stagione.

LEGGI ANCHE >>> Inter, il Milan vuole rispondere allo ‘smacco’ Calhanoglu

Chelsea e Milan dovrebbero parlare anche di Bakayoko, accostato ai rossoneri anche l’estate scorsa. Per il centrocampista francese, che ha militato nel Napoli nell’annata appena terminata, sarebbe un ritorno nel capuologo lombardo. Infatti, Bakayoko ha già militato nel Milan nella stagione 2018/19 con Gattuso come allenatore.