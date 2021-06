L’acquisto “mostruoso” con cui il Milan vuole farsi perdonare

Persi a zero Donnarumma e Calhanoglu, il Milan prova l’operazione che riuscirebbe ad accontentare i tifosi

Via Donnarumma, fuori anche Calhanoglu, con l’aggravante di vederlo andare dai cugini dell’Inter. Il giugno del Milan non è stato certo entusiasmante per i tifosi e poco ha potuto l’acquisto di Maignan per la porta. I rossoneri hanno riscattato anche Tomori dal Chelsea, ma certo assistere alla partenza di due titolari gratis non è stato un bel vedere.

Maldini però è andato diritto per la sua strada ed ora studia la mossa per ridare entusiasmo all’ambiente, pronto a rituffarsi in Champions League. E’ a Londra che si potrebbe scrivere l’operazione che metterebbe a tacere in un solo colpo tutti i mugugni per gli addii eccellenti di questo inizio estate. Il direttore tecnico rossonero guarda sempre in casa Chelsea ed è da qui che potrebbe arrivare un triplo colpo che sistemerebbe quasi in toto la rosa di Stefano Pioli. Ma uno in particolare conquisterebbe i tifosi.

Milan, tris dal Chelsea: c’è anche Ziyech

Il Milan, infatti, sta lavorando con il club campione d’Europa su un’operazione che contempla tre giocatori. Di Giroud si sa da tempo, Bakayoko sarebbe un cavallo di ritorno. Ma è soprattutto Ziyech che riaccenderebbe l’entusiasmo. Il profilo più importante ma anche quello più complicato da raggiungere visti i 40 milioni spesi poco più di un anno fa dal Chelsea per prenderlo dall’Ajax.

Un suo arrivo già eccita i tifosi che parlano di un acquisto “mostruoso” e sognano di vederlo indossare la maglia numero 10 che è stata di Calhanoglu. “E’ come passare da una Fiat Tipo ad una Porsche” il paragone automobilistico di un sostenitore del Milan.

Ziyech Damsgard Salemakers per me sarebbe un trio mostruoso.

3 giocatori che dietro la punta sanno fare ogni ruolo e possono scambiarsi ripetutamente per confondere anche di più gli avversari.

Peccato che non arriveranno mai… — Eren Jaeger (@Cristoincroce1) June 23, 2021

In ogni caso il massimo sarebbe Ziyech — Donnie (@donnie_darko82) June 23, 2021

Ziyech sarebbe il numero 10 che tanto aspettavamo — Brandon Gebbia (@Brandon_Gebbia) June 23, 2021