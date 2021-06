Lo United trema: ‘l’incubo Pogba’ può ripresentarsi

Pogba sempre più nel mirino della Juventus: il Manchester United teme di perderlo ancora una volta a zero, come già accaduto in passato.

Un rebus il futuro di Paul Pogba. Il centrocampista francese, che lunedì alle ore 21 sfiderà la Svizzera negli ottavi di finale dell’Europeo, è a un bivio: proseguire l’avventura con il Manchester United oppure tornare alla Juventus dove ritroverebbe Massimiliano Allegri, il tecnico che ha contribuito a lanciarlo nel firmamento del calcio mondiale. Il momento della verità non è ancora arrivato, tuttavia i Red Devils hanno iniziato a muoversi al fine di evitare di perderlo, ancora una volta, a zero.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

🗣️ "There is a risk they could lose him for free for a 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝 time"

Manchester United are progressing with talks over a new deal for Paul Pogba pic.twitter.com/Q3jRGto3uQ

— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 24, 2021