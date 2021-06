Inter, la fumata bianca che aiuterà Zhang e le casse del club

Sempre più vicina la cessione di Achraf Hakimi al Psg: all’Inter vanno 65-67 milioni bonus compresi

Ci siamo. La cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain è sempre più vicina. Il terzino marocchino lascerà l’Inter dopo una stagione da assoluto protagonista nella vittoria dello scudetto nerazzurro numero 19. Antonio Conte lo ha forgiato come uomo a tutta fascia, pronto a svolgere anche un’importante fase difensiva. La necessità dell’Inter di fare cassa, il bisogno del club di irrobustire delle finanze vacillanti hanno indotto al sacrificio della cessione dell’esterno. Hakimi sarà un nuovo giocatore del Psg per 65/67 milioni di euro bonus compresi.

Inter, per Hakimi non arriva la cifra sperata

Per Hakimi non c’è quella cifra superiore ai 70 milioni di euro che Giuseppe Marotta e Piero Ausilio speravano di ottenere. l’Inter però ha bisogno di completare un percorso virtuoso che rafforzi la propria posizione finanziaria entro i prossimi giorni, per poter chiudere in un modo più attento l’anno fiscale.

Ecco perché nelle prossime ore è attesa anche qualche altra uscita dal club nerazzurro, con la soglia del 30 giugno che si avvicina sempre di più.