L’insospettabile che il Barcellona vuole soffiare a Juventus e Inter

Il Barcellona si fionda su un calciatore che piace anche a Juventus e Inter: affare ‘insospettabile’ da venti milioni di euro

Occhi in Serie A. Il Barcellona ci pensa, il giovane talento del nostro campionato può diventare un obiettivo di mercato. Dovesse andare così, la strada dei blaugrana si andrebbe a incrociare ancora una volta con quelle di Juventus e Inter. Non è un segreto, infatti, che le due grandi d’Italia abbiano messo gli occhi su Mikkel Damsgaard, 20 anni, gioiellino della Sampdoria che si è messo in mostra con la Danimarca anche ad Euro 2020. Suo uno dei gol nel successo danese contro la Russia che ha portato i nordici agli ottavi della rassegna continentale. Il modo migliore per attirare ancora di più l’interesse sul suo conto e così il Barcellona si sarebbe fatto avanti.

Damsgaard, il Barcellona sfida Juventus e Inter

I blaugrana hanno messo gli occhi sul gioiellino della Sampdoria, protagonista al suo primo anno in Serie A di un’ottima stagione. Trentacinque presenze, due gol e la dimostrazione di avere margini di crescita importante.

Potenzialità che ha visto anche il Barcellona che, come riferisce ‘TuttoSport’, ha deciso di farsi avanti per il 20enne di Jyllinge. Per lui serve una cifra tra i 20 e i 30 milioni di euro e il Barça potrebbe decidere di investirli per un giovane talento che ha conquistato anche Juventus e Inter. Soltanto un’idea al momento, con la certezza che in futuro si parlerà ancora di questo danese, pronto a conquistare l’Europa. Magari partendo da oggi pomeriggio e dalla sfida contro il Galles che garantirà un pass per i quarti di finale.