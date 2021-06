Il primo colpo della Lazio è una vecchia conoscenza di Sarri

Il neo tecnico biancoceleste potrebbe riavere presto a disposizione il terzino che ha lanciato a Napoli, il giocatore arriva a costo zero

Manca davvero poco ed il neo tecnico della Lazio Maurizio Sarri potrà riavere a disposizione il terzino albanese Elseid Hysaj, giocatore che lui ha lanciato in Serie A all’Empoli ed ha poi portato nella sua prima esperienza in una big sulla panchina del Napoli. Hysaj sarà il primo colpo dell’era Sarri ed arriva in biancoceleste a parametro zero.

Con il passaggio da Simone Inzaghi a Maurizio Sarri la ‘nuova Lazio’ prevede un nuovo modulo con l’ex tecnico della Juventus legato alla difesa a quattro. E’ in uscita quindi l’esterno destro Manuel Lazzari e Sarri potrà ritrovare un giocatore che conosce a memoria tutti i suoi schemi.

Lazio, le cifre dell’affare Hysaj

Un importante rinforzo per la Lazio che acquista un giocatore di 177 presenze in Serie A a parametro zero. Secondo quanto riporta Il Messaggero il terzino albanese firmerà un contratto di quattro o cinque anni sulla base di 1.8 milioni di euro. Sarri, entusiasta di questo nuovo rinforzo, attenderà Hysaj in ritiro il prossimo 10 Luglio ad Auronzo di Cadore.

Hysaj è solo il primo rinforzo che la società ‘regalerà’ al tecnico per provare a rinforzare la rosa e soprattutto per aiutare il passaggio dal 3-5-2 ‘Inzaghiano’ al 4-3-3 che Sarri ha più volte presentato in maniera schematica nel corso degli ultimi anni, sia in Italia che in Premier League al Chelsea.