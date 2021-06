Alle ore 18:00 fischio di inizio di Galles-Danimarca, la prima gara degli ottavi di finale di Euro 2020. Si gioca ad Amsterdam.

Tutto pronto per Galles-Danimarca, primo ottavo di finale degli Europei di calcio. Alle ore 18:00, alla Johann Cruijff Arena di Amsterdam, la Nazionale di Page affronta la squadra del commissario tecnico Hjulmand. Si troveranno di fronte la seconda del Girone B e la seconda del Girone A. Si prospetta un match piuttosto equilibrato: nessuna delle due squadre è favorita al passaggio del turno. Il Galles, trascinato dalla stella Gareth Bale, punta a ripetere quanto di buono fatto negli Europei del 2016. La Danimarca, invece, vuole confermarsi come outsider del torneo di Euro 2020. La vincente del match di oggi pomeriggio affronterà una tra Olanda e Repubblica Ceca a Baku. La Nazionale orange scenderà in campo domani alle ore 18:00.

Galles-Danimarca, le probabili formazioni

Galles (4-2-3-1): Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Davies; Allen, Morrell; Bale, Ramsey, James; Moore. All.: Page

Danimarca (3-4-3): Schmeichel; Vestergaard, Christensen, Kjaer; Wass, Delaney, Hojbjerg, Maehle; Braithwaite, Poulsen, Damsgaard. Ct: Hjulmand