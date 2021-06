Il Milan fa la spesa in Premier League: doppio colpo in attacco

Batshuayi del Chelsea è la nuova idea offensiva del Milan, che potrebbe aggiungersi all’arrivo in squadra di Giroud.

É evidentemente sempre più complicato per il Milan arrivare a Giroud, anche perché passano i giorni e non si registrano grossi risvolti. Per tale ragione sempre in casa Chelsea, la società ha posto gli occhi su Batshuayi, da acquistare però nell’eventualità a titolo definitivo, insieme al francese.

Milan, Batshuayi è il nuovo nome per l’attacco

Secondo quanto riferisce ‘calciomercato.it’, il Milan è alla ricerca costante di rinforzi per il parco offensivo. Ormai dal termine dell’ultima stagione, sono stati avviati i contatti per Giroud del Chelsea, ma l’affare ha difficoltà a decollare. Il tutto principalmente a causa del club proprietario del cartellino, che non si convince a liberare il calciatore. Giroud, infatti, l’accordo col Milan già l’avrebbe: un biennale da 4 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. Gli agenti sono in attesa di un segnale, così come i rossoneri, che però non posso restare a guardare.

Sempre in casa Chelsea ha destato interesse Michy Batshuayi, classe 1993. Il suo vincolo è in scadenza nel 2022 e il Milan sarebbe disposto ad avanzare una proposta per acquisirlo a titolo definitivo, piuttosto che in prestito. Per 8-10 milioni di euro circa l’affare potrebbe anche andare in porto, molto dipenderà anche dal calciatore. Sapendo di non avere molte chance di permanenza al Chelsea, Batshuayi potrebbe accettare la nuova avventura e farlo definitivamente, piuttosto che rimbalzare di club in club in attesa della fine del contratto.