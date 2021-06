La richiesta inaspettata che preoccupa la dirigenza dell’Inter

Inter, Brozovic è in scadenza nel 2022 e per rinnovare ha richieste da top: 6 milioni di euro l’anno. Se ne parlerà dopo gli Europei

L’Inter ha appena chiuso il colpo Hakan Calhanoglu a zero. In casa nerazzurra, però, tiene banco il futuro di un altro centrocampista.

Marcelo Brozovic, attualmente impegnato negli Europei con la sua Croazia, ha infatti il contratto in scadenza nel 2022.

Inter, Brozovic per rinnovare chiede 6 milioni

Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, la trattativa per il rinnovo di Brozo non si preannuncia affatto semplice: il calciatore guadagna infatti 3 milioni e mezzo di euro a stagione, ma vorrebbe quasi raddoppiare, arrivando a 6 milioni l’anno.

Richieste complicate da accontentare per Beppe Marotta, ma in questo senso l’ingaggio proprio di Calhanoglu (che percepirà 5 milioni l’anno) potrebbe spingere gli altri giocatori in rosa a innalzare le proprie pretese.

L’Inter non vorrebbe privarsi di Brozovic, che Simone Inzaghi considera il play perfetto per il suo sistema di gioco, ma ogni discorso con il croato è ovviamente rimandato dopo la fine dell’Europeo.