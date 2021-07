Rivoluzione Inter, saluta anche un altro nome storico: pronto il sostituto

In casa Inter continuano ad inseguirsi cambiamenti importanti. Stavolta sembra pronto l’addio di uno dei volti storici del club.

Continua a serpeggiare un clima di grande rivoluzione in casa Inter. L’addio di Antonio Conte ha come aperto un ‘vaso di Pandora’, che fino ad oggi ha visto tanti andare via, soprattutto per quanto riguarda lo staff nerazzurro. I dubbi dell’ormai ex tecnico nerazzurro ha trovato d’accordo anche altre personalità, e cosi il club perde pezzi.

Anche nel parco giocatori sembra siano pronte ad essere effettuate almeno un paio di cessioni importanti, ed una di queste porta il nome di Achraf Hakimi. Con il Paris Saint Germain sarebbe vicino l’accordo per lasciar partire l’esterno marocchino ad una cifra di poco inferiore ai 70 milioni di euro.

I tifosi, però, temono che anche altri componenti importanti della rosa nerazzurra possano andare via. Ad oggi, in realtà, sembra che possa lasciare un altro volto storico dello staff tecnico dell’Inter.

Inter, Oriali verso l’addio? In arrivo Riccardo Ferri

Sembra, insomma, che destinato a salutare sia anche Gabriele Oriali. Un volto storico che rappresenta l’Inter ormai da tempo, sembra che anche per lui il divorzio sia dietro l’angolo. Secondo quanto riportato da ‘Telelombardia’, infatti, alcune esternazioni fatte da Oriali sul futuro del club ed i dubbi su questo, non sarebbero andate giù alla dirigenza.

Al suo posto, tra l’altro, sarebbe già pronto a subentrare Riccardo Ferri, un altro volto storico dell’Inter, che ha indossato la maglia nerazzurra per ben 13 anni.