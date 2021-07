“Alibaba aiuta Suning”: Inter, nuova rivoluzione in arrivo?

Consorzio guidato da Alibaba pronto ad acquistare un ramo di Suning: Zhang non avrebbe più il controllo dell’Inter

Come riporta il network specializzato in questioni economiche ‘Bloomberg’, un consorzio guidato da Alibaba Group e dal governo della provincia dello Jiangsu sta studiando come acquistare una partecipazione nel ramo di vendita al dettaglio di Suning. Dopo questo accordo, che potrebbe essere già annunciato nel corso di questa settimana, Zhang Jindong non avrebbe più il controllo sulla società. La holding di Zhang Jindong, padre del presidente dell’Inter, Steven, come è noto è anche azionista di maggioranza del club nerazzurro. Qualora l’affare diventasse ufficiale, Zhang non avrebbe più il controllo dell’impero Suning e la cosa potrebbe avere conseguenze anche sul club nerazzurro.

