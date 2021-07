Francia, che caos: lite allo stadio tra le famiglie di Mbappé, Rabiot e Pogba

La mamma di Rabiot furiosa dopo l’eliminazione della Francia: litigio in tribuna con le famiglie di Pogba e Mbappé e con i giornalisti

Caos in casa Francia raccontato da ‘RMC Sport’. La clamorosa eliminazione subita ieri sera ad opera della Svizzera ha infatti fatto scattare una vera e propria zuffa in tribuna tra i parenti dei calciatori transalpini.

Protagonista della vicenda la mamma di Adrien Rabiot, la signora Veronique (che è anche agente del giocatore), capace di dare in escandescenze un po’ con tutti.

La mamma di Rabiot furiosa contro Pogba e Mbappé

Questi i fatti riportati, confermati dalle testimonianze dei presenti negli spalti dell’Arena Nationala di Bucarest: Veronique Rabiot, nel momento del 3-3 della Svizzera, propiziato da un pallone perso da Pogba, avrebbe apostrofato i familiari del giocatore del Manchester United.

Poi, dopo il rigore parato da Sommer a Mbappé, si sarebbe scagliata contro i genitori della stella del Paris-Saint Germain, prendendosela anche con i giornalisti presenti per l’atteggiamento troppo morbido tenuto nei confronti del nei confronti del numero 10, definito ‘un arrogante’.

A quel punto le famiglie degli altri calciatori avrebbero criticato la donna per lo ‘spettacolo’ messo in mostra fino a quel momento.

La signora Rabiot, che peraltro non è nuova a uscite del genere, rischia però di ottenere così un effetto controproducente: quello di mettere in difficoltà il figlio nei confronti del resto della squadra, in un momento sportivamente molto complicato per tutta la Francia.