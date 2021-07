L’Italia annusa la semifinale: è emersa una notizia troppo importante

Alla luce dell’allenamento odierno del Belgio, sia De Bruyne che Hazard non dovrebbero esserci contro l’Italia: hanno saltato la seduta di gruppo.

Venerdì ci sarà l’appuntamento più atteso: i quarti di finale di EURO 2020 tra Italia e Belgio. Una sfida ostica per gli azzurri, considerato il grande valore dell’avversaria ma senza ipocrisie forse la squadra di Mancini può tirare un piccolo sospiro di sollievo: Eden Hazard e Kevin De Bruyne hanno saltato ancora l’allenamento.

De Bruyne e Hazard assenti contro l’Italia, dalla seduta odierna importanti novità

A due giorni dal big match, la squadra di Martinez ha svolto seduta pomeridiana a Tubize e vi hanno preso parte, come ricorda il ‘Corriere dello Sport’, 19 giocatori e 3 portieri, di cui non hanno fatto parte né Hazard né De Bruyne, entrambi fermatisi per infortunio in occasione degli ottavi contro il Portogallo.

L’allenamento di domani probabilmente sarà quello decisivo per capire se potranno scendere in campo all’Allianz Arena contro l’Italia. Ci sarà giovedì, infatti, l’ultima sessione d’allenamento prima della partenza per Monaco. Ricordiamo che De Bruyne patisce una distorsione alla caviglia ma senza interessamento dei legamenti, mentre Hazard è stato costretto a fermarsi un fastidio al bicipite femorale della coscia destra, ma senza lesioni riportate. Il ct Martinez, infatti, si era detto ottimista sul recupero in occasione del match contro la Nazionale di Mancini, ma al momento dal campo arrivano altre indicazioni.