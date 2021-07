La smentita che fa infuriare i tifosi della Juventus: “Non rinnova”

Quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo? L’attaccante della Juventus pare non voler rinnovare il proprio contratto con la Juve.

La telenovela relativa a Cristiano Ronaldo continua a tenere banco in casa Juventus. Il club di Andrea Agnelli è pronto alla rivoluzione dopo l’annata fallimentare in campionato sotto gli ordini di Andrea Pirlo. L’avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina dell’Allianz Stadium è pronta ad iniziare. Ma Ronaldo? Che fine farà l’attaccante portoghese? A raccontare le ultime novità circa il suo rinnovo è l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ che si è soffermata sul suo futuro.

Calciomercato Juventus, rinnovo Ronaldo: le ultime

“No al rinnovo con la Juve” scrive il ‘Corriere dello Sport’ che aggiunge dettagli sulla probabile scelta di Cristiano Ronaldo. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra la nuova dirigenza della Juventus e Jorge Mendes, procuratore del calciatore. Per il momento, CR7 non si esprime circa il suo futuro.

Smentite secche, invece, per i rumors rilanciati dal Portogallo nelle ultime ore di un possibile rinnovo fino al 2023. La notizia, di certo, non farà piacere ai tifosi bianconeri che, nelle ultime ore, hanno dovuto fare i conti con un forte interessamento del Paris Saint-Germain per CR7. L’operazione tra i transalpini e Ronaldo avrebbe un forte impatto in vista dei Mondiali in Qatar del 2022, dove Cristiano potrebbe ricoprire un ruolo da testimonial della manifestazione sportiva.