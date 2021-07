Psg, Ronaldo e non solo: Leonardo prepara lo sgarbo alla Juve

Cristiano Ronaldo vede il suo futuro a Torino ancora in bilico e nelle prossime settimane potrebbe esserci un affondo dal Psg

Dopo l’eliminazione del suo Portogallo ad Euro 2020 per Cristiano Ronaldo è ora di ‘fare i conti’ e decidere riguardo il suo futuro. L’esperto campione portoghese della Juventus ha solo un anno di contratto con la società bianconera e nelle prossime settimane bisogna decidere riguardo la permanenza del calciatore a Torino.

Sono pochi i club che possono permettersi anche solo ‘di spalmare’ l’ingaggio da 31 milioni del portoghese e, proprio per questo, nelle ultime ore si era ipotizzato di un clamoroso rinnovo di contratto con la Juve. Dalla Francia arriva però un interessante indiscrezione riguardo il cinque volte Pallone d’Oro.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Psg scatenato sul mercato

Dopo aver definito le operazioni per arrivare a Gianluigi Donnarumma ed Achraf Hakimi, il Psg non intende fermarsi. Il club transalpino pare costruire una squadra straordinaria in grado di competere su tutti i fronti e soprattutto di puntare la Champions League.

LEGGI ANCHE >>> Locatelli alla Juve, c’è la conferma della società: le dichiarazioni

Secondo quanto riporta Footmercato Leonardo in queste ore avrebbe avviato contatti con Mino Raiola per Paul Pogba, giocatore che interessa anche alla Juventus, e valuterebbe inoltre l’innesto di Cristiano Ronaldo. Il portoghese con Mbappe e Neymar potrebbe cosi portare a Parigi un ‘tridente spaventoso’ e Khelaifi sogna con l’obiettivo Champions League.