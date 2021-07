Juventus e Inter, è scontro per un bomber della Serie A

Mentre Dzeko avvia la diatriba con la Roma per andare via a zero, Juventus e Inter hanno adocchiato il bosniaco e ci provano.

La rivalità tra Inter e Juventus potrebbe presto riversarsi sul calciomercato. Le due società, infatti, cercando la giusta occasione anche economica per rinforzare l’attacco. Con la situazione di bilico dei nerazzurri e quella dei bianconeri, risalta il nome di Edin Dzeko, in uscita dalla Roma.

Dzeko vuole lasciare la Roma: ci sono Juventus e Inter

La Juventus attende di capire cosa ne sarà di Cristiano Ronaldo e Dybala. Si vocifera di rinnovo per entrambi, ma soprattutto nel caso del portoghese mancano le certezze. CR7 è un peso economico non indifferente sulle finanze dei bianconeri e, alla luce dell’ultima stagione con il mancato obiettivo Champions League, le strade potrebbero separarsi. La decisione la prenderà Ronaldo, con ogni probabilità. Nel frattempo, dopo la Copa America, andrà definito anche il futuro di Dybala, che con Allegri in panchina in realtà potrebbe ritrovare centralità.

In base a quanto riferisce ‘Il Messaggero’, Dzeko è un’occasione ghiotta. Il rapporto tra il calciatore e la Roma è in rotta di collisione a partire dall’ultima stagione e il centravanti avrebbe espresso la possibilità di decidere del proprio futuro, liberandosi a zero con un anno di anticipo rispetto al contratto attuale. La proprietà di Friedkin non ha intenzione però di perdere l’eventuale ricavo dalla cessione del cartellino di Dzeko per cui si avvicenda un braccio di ferro, nel quale sia Juventus che Inter sono pronte a intromettersi.