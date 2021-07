“Francia e Svizzera devono rigiocare”: la notizia spopola sul web

Dopo l’eliminazione ad opera della Svizzera, in Francia si è scatenato un autentico putiferio sulla squadra di Deschamps.

Fa ancora molto rumore l’eliminazione dall‘Europeo della Francia ad opera della Svizzera. I campioni del Mondo in carica erano i super favoriti per la vittoria finale della competizione e sono stati eliminati ai calci di rigore. In Francia ci sono ancora tantissime polemiche per l’uscita fuori tempo dall’Europeo della squadra di Deschamps e c’è una richiesta di far rigiocare il match.

Dopo il rigore sbagliato da Mbappé, si sono susseguite tante critiche per Pogba e compagni. C’è stata anche una lite tra la madre di Rabiot e le famigle dell’ex Juventus e dello stesso Mbappé. I tifosi francesi erano convinti di vincere l’Europeo e sono rimasti esterefatti quando hanno visto la propria Nazionale ‘fatta fuori’ ai rigori dalla Svizzera.

3 ans à tailler les Belges pour finir sur ça. Vous ne nous décevez jamais, peuple de France. pic.twitter.com/8bnPJRvk3X — Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) July 1, 2021

La petizione dei tifosi francesi

Si sa che i francesi sono duri a morire e anche questa volta non si sono rassegnati all’eliminazione dei ragazzi di Deschamps. Infatti, hanno lanciato una petizione, tramite la piattaforma ‘Les Lignes Bougent’ per far rigiocare l’ottavo di finale contro la Svizzera. Secondo i fan dei Bleus, il portiere della Svizzera Sommer si sarebbe mosso troppo presto al momento del penalty calciato da Mbappé.

La petizione ha già raggiunto 270 mila firme ed ha l’obiettivo d’arrivare a quota 500 mila per avanzare all’Uefa la proposta di far rigiocare la sfida. La partita, ovviamente, non sarà disputata di nuovo, considerando che non si tratta di una proposta ufficiale della Federazione francese. Inoltre, Il VAR ha controllato la posizione di Sommer subito dopo la conclusione di Mbappè.