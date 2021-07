Il prezzo dei biglietti di Belgio-Italia è schizzato alle stelle

Belgio-italia si disputerà venerdi sera a Monaco di Baviera e c’è grande attesa per i Quarti di finale del match di Euro 2020

Si disputerà tra poco più di 24 ore all’Allianz Arena di Monaco di Baviera il match tra Italia e Belgio, valido per i Quarti di finale di Euro 2020. La sfida, molto attesa dai tifosi delle due nazionali, vedrà la struttura ridotta al 20 % dei biglietti a causa delle restrizioni Covid e la corsa ai biglietti per il match è terminata in poche ore.

Erano circa 14500 i biglietti disponibili per l’evento e potranno partecipare solo i tifosi muniti di Green Pass e mascherina FFP2 o un test negativo al tampone nelle ultime 24 ore. C’è grande attesa per la squadra di Roberto Mancini che disputerà il primo grande big match di questa competizione.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Rincaro dei prezzi per Italia-Belgio

Come capita spesso in queste manifestazioni c’è stato un grosso rincaro con le rivendite dei biglietti, inizialmente acquistati tra i 75 ed i 225 euro. La situazione è degenerata ed ha visto nelle ultime ore i prezzi ‘andare alle stelle’.

LEGGI ANCHE >>> Euro 2020, grave infortunio per l’attaccante

Per vedere Insigne, De Bruyne o Romelu Lukaku i tifosi delle due nazionali spenderanno fino addirittura a 1200 euro con Ebay ed altri siti specializzati che stanno rivendendo i biglietti almeno a 630 euro.