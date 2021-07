Cassano, frecciata a Dybala: “Ecco chi è meglio di lui”

L’ex calciatore Antonio Cassano lancia una piccata frecciata all’attaccante argentino della Juventus Paulo Dybala

L’attaccante ceco Patrick Schick è stato finora uno dei protagonisti di Euro2020, un giocatore che conosciamo per le esperienze avute in Italia prima alla Sampdoria e poi alla Roma. Mentre in blucerchiato il giocatore mostrò tutto il suo talento, la sua esperienza capitolina viene da molti considerata come un fallimento.

In questi giorni si è discusso riguardo i motivi del fallimento di Schick in giallorosso e l’ex giocatore Antonio Cassano ha parlato del talentuoso attaccante nel corso dell’oramai consueta Bobo Tv e lo ha paragonato ad un altro attaccante di Serie A, Paulo Dybala.

La frecciata di Cassano a Dybala

Nel corso della Bobo Tv l’ex giocatore barese, che ha vestito tra l’altro, le maglie di Inter, Milan e Real Madrid, ha avuto parole di elogio per il ceco ed ha attaccato invece l’attaccante bianconero. Ecco le sue parole nello specifico:

“Schick doveva andare alla Juve poi la Juve ha preso Bernardeschi ed aveva anche Dybala. Per un problemino di poco conto al cuore, la Juve si è tirata indietro poi è andato alla Roma.Sì, è andato in una piazza importante, ma lui era convinto di andare alla Juve. Ha sofferto tanto questa situazione, ma io ho giocato con lui: ha qualità impressionanti. Io tanto tempo fa ho detto che a me piace molto di più che Dybala, è un giocatore fantastico: è davvero forte”.