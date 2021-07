Alle ore 18:00 spazio alla prima gara di giornata di Euro 2020. Svizzera-Spagna apre i quarti di finale della competizione calcistica.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Svizzera-Spagna, primo match di giornata e gara inaugurale dei quarti di finale di Euro 2020 che si terrà a San Pietroburgo, in Russia. La squadra di Petkovic, dopo aver battuto la Francia ai calci di rigore agli ottavi, cerca una nuova impresa che gli permetterebbe di giungere addirittura in semifinale. La Nazionale spagnola di Luis Enrique, invece, dopo aver superato il girone in maniera non troppo entusiasmante, ha superato agli ottavi la Croazia con ben cinque gol. Chi vince questa sera affronterà in semifinale la vincente di Belgio-Italia, in programma alle ore 21:00 a Monaco di Baviera.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Svizzera-Spagna, probabili formazioni

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic. Ct: Petkovic.

LEGGI ANCHE >>> Real Madrid, Kroos annuncia l’addio sui social: “Devo fermarmi“

SPAGNA (4-3-3): Simon; Azpilicueta, Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Sarabia. Ct : Luis Enrique.

ARBITRO: Oliver (Inghilterra).

GUARDALINEE: Burt e Bennett (Inghilterra).

IV UOMO: Hategan (Romania).

VAR: Kavanaugh (Inghilterra).

AVAR: Dingert (Germania), Betts (Inghilterra), Attwell (Inghilterra).