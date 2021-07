Real Madrid, Kroos annuncia l’addio sui social: “Devo fermarmi”

Il centrocampista del Real Madrid, Toni Kroos, ha annunciato l’addio alla sua Nazionale: il post ufficiale con le motivazioni della sua scelta

Toni Kroos, anni 31, lascia la Nazionale. La Germania dovrà rinunciare a lui. La notizia è ufficiale, a darla è lo stesso centrocampista del Real Madrid che sui social ha parlato di “decisione irrevocabile”. Il motivo è strettamente personale, Kroos vuole stare vicino alla sua famiglia, da padre. La sua decisione, a quanto pare, era maturata già prima dell’inizio degli Europei, non è dettata dall’amara eliminazione contro l’Inghilterra, è una scelta di cuore, personale, che va rispettata.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Germania, Kroos lascia

Kroos ha spiegato con un lungo post i motivi per cui lascerà la Nazionale: “Già sapevo da molto tempo che non sarei stato disponibile per la Coppa del Mondo 2022 in Qatar. Voglio concentrarmi completamente sui miei obiettivi con il Real Madrid per i prossimi anni. Inoltre, d’ora in poi mi concederò volutamente pause che non esistono da undici anni in Nazionale. E inoltre, vorrei essere più presente per mia moglie e i miei tre figli come marito e papà”.

LEGGI ANCHE >>> Cassano tranquillizza l’Italia, ma fa infuriare gli interisti: il motivo

Motivi personali, dunque, alla base di una scelta di vita. Per la delusione dei suoi tifosi e di chi lo ha sempre supportato integrale con tutte le sue parole e la foto in allegato con la maglia della Germania. Ecco il video: