Milan, arriva una pessima notizia: “Se ne va, è ufficiale”

Arriva l’ufficialità: Kessié parteciperà alle Olimpiadi con la Costa d’Avorio. Perderà quindi la preparazione estiva col Milan

La notizia era nell’aria da giorni, ma ora è arrivata anche l’ufficialità: Franck Kessié andrà alle Olimpiadi con la Costa d’Avorio come fuori quota.

Oltre al numero 79 del Milan (di cui in questi giorni sta tenendo banco la tematica relativa al rinnovo di contratto) ci sarà un altro “italiano“: l’attaccante della Fiorentina Christian Kouamé. In lista anche il giovane attaccante del Manchester United Amad Diallo, ex Atalanta.

Milan, è ufficiale: Kessié andrà alle Olimpiadi con la Costa d’Avorio

Il Milan non farà proprio i salti di gioia, dato che l’impegno di Kessié con la nazionale olimpica impedirà all’ivoriano di svolgere la preparazione estiva coi rossoneri, che inizierà l’8 luglio, tra meno di una settimana.

Gli Elefanti affronteranno nel proprio girone Arabia Saudita, Brasile e Germania, rispettivamente il 22, 25 e 28 luglio. Poi, se dovessero arrivare sino in finale, sarebbero impegnati fino al 7 agosto.

Da tenere presente, inoltre, che il centrocampista classe 1996 verrà presumibilmente convocato a gennaio anche per la Coppa d’Africa, così come anche l’algerino Ismael Bennacer.

D’accordo che Kessié in campo sembra instancabile, ma tutti questi impegni nell’arco di una stagione potrebbero ben condizionare il suo fin qui eccellente rendimento.