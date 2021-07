Ribaltone Francia: Deschamps verso l’esonero, scelto il sostituto

Ribaltone in casa Francia: Deschamps verso l’esonero con Zidane pronto a subentrare. Per l’ex Real proposto un contratto record

L’intera Francia calcistica è in fermento dopo l’eliminazione dei Bleus negli ottavi di finale di Euro 2020 contro la Svizzera. Secondo diverse indiscrezioni provenienti dalla stampa spagnola, la federazione transalpina avrebbe in mente di silurare il ct Didier Deschamps.

Al suo posto sarebbe pronto a subentrare l’ex compagno di nazionale Zinedine Zidane, al quale sarebbe stato proposto un contratto record da 10 milioni di euro a stagione.

Francia, Deschamps verso l’esonero: al suo posto Zidane

Zizou si è dimesso per la seconda volta dal Real Madrid dopo i contrasti con Florentino Perez ed è attualmente senza squadra.

Il suo profilo sarebbe ritenuto, dal presidente della FFF Noel Le Graet, perfetto per gestire una rosa ricca di talento ma scossa al suo interno da diversi problemi di spogliatoio.

Se le indiscrezioni dovessero essere confermate, sarà quindi Zidane a guidare la Francia in panchina nelle finali di Nations League 2021, in programma in ottobre a Milano e Torino e, soprattutto, ai mondiali del 2022 in Qatar.