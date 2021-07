Spagna, non solo Sarabia: un altro calciatore può saltare l’Italia

Dopo l’infortunio di Sarabia, Luis Enrique deve monitorare le condizioni di Laporte che ha saltato la seduta di scarico di oggi.

L’Inghilterra ha battuto 0-4 l’Ucraina ed è l’ultima semifinalista dell‘Europeo. Ecco il quadro delle due semifinali che si giocheranno a Wembley tra martedì e mercoledì: Italia-Spagna ed Inghilterra-Danimarca. Gli azzurri di Mancini hanno battuto meritatamente il Belgio, ma l’infortunio di Spinazzola è stata la nota dolente della festa di ieri.

Il terzino della Roma ha riportato la rottura del tendine d’Achille e per lui l’Europeo è terminato. Non solo l’Italia è alle prese con gli infortuni. Infatti, anche Luis Enrique è preoccupato per alcuni infortuni. Dopo la notizia del forfait di Sarabia per una lesione all’adduttore destro, il tecnico è preoccopato per le condizioni anche di un altro suo giocatore.

Spagna, Laporte tenuto a riposo precauzionalmente

Secondo quanto raccolto da alcuni media spagnoli, Aymeric Laporte avrebbe saltato la seduta d’allenamento di oggi. Il difensore centrale dovrebbe esserci per la sfida contro l’Italia di martedì sera. Laporte non avrebbe effettuato la seduta di scarico di oggi a scopo precauzionale dopo le due gare della Spagna terminata oltre i minuti regolamentari.

Laporte non ha giocato tantissimo durante questa stagione con il Manchester City di Guardiola, ma per Luis Enrique è imprescindibile nella difesa iberica dove ha disputato tutte le gare dell’Europeo. L’ansia per la semifinale di martedì già sta salendo sia per le due squadre che per le due tifoserie.