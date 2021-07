Milan, si complicano i piani: arriva la beffa ‘inglese’ sul mercato

Per il Milan si potrebbero rovinare i piani di mercato. Uno degli obiettivi è finito nel mirino di un top club inglese.

Il Milan si prepara ad una nuova stagione che avrà diverse incognite da sciogliere durante l’estate. Aver perso Hakan Calhanoglu e Gigio Donnarumma rappresenta di sicuro un aspetto non propriamente positivo per la squadra rossonera, che ha puntato molto sui due giocatori nel corso dello scorso anno. Tra i pali si è già provveduto con l’arrivo di Mike Maignan, mentre vedremo come si muoverà il club per sostituire il talento turco finito invece all’Inter.

Ci sono, ovviamente già diversi nomi sul taccuino di Paolo Maldini per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Ovviamente non sono previsti grandi colpi di mercato con grosse cifre da sganciare, a causa della crisi economica derivata dalla Pandemia che vede molti club sugli scudi.

Milan, la beffa ‘inglese’ che rovina i piani di mercato

Uno dei nomi fini in cima alla lista dei desideri è quello di Breel Embolo, 24enne attaccante del Borussia M’Gladbach che si è messo bene in mostra anche durante l’Europeo con la maglia della Svizzera. E proprio il Milan aveva pensato a lui per rinforzare il reparto avanzato.

Eppure, sembra che i piani di Paolo Maldini siano destinati ad essere rovinati, a causa di un inserimento importante sull’attaccante svizzero. Secondo quanto riportato da todofichajes.com’, infatti, ci sarebbe stato in queste ore l’inserimento concreto dell’Arsenal.

Il cartellino del giocatore era valutato inizialmente 25 milioni di euro, ma l’inserimento dei gunners sul giocatore potrebbe portare il prezzo al rialzo, portando cosi lo stesso Milan fuori dai giochi e costretto, dunque, a virare su un altro profilo.