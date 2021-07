Allegri, Raiola ti porta via il sogno per rinforzare il centrocampo

Secondo quanto raccolto dal sito francese FootMercato, il PSG vuole portare sotto l’ombra della Torre Eiffel Pogba.

La Juventus con il ritorno di Allegri sulla panchina vuole tornare ad essere competitiva per la vittoria finale sia in Italia che in Europa. Dopo l’ufficialità del prestito del rinnovo di Morata, il mercato bianconero è momentaneamente fermo. A bloccare il mercato della Juventus sono la questione rinnovi di Ronaldo e Dybala.

Entrambi dovrebbero continuare la propria avventura in bianconero, ma la Juventus non può muoversi fino quando non avrà la certezza della loro permanenza. Allegri sa benissimo che il primo reparto da rinforzare è quello della mediana. La Juventus sta puntanto tantissimo su Manuel Locatelli, ma c’è anche il sogno del ritorno di Paul Pogba.

Contatti tra Raiola e il PSG per Pogba

La Juventus è da tempo che sta lavorando al ritorno del centrocampista francese, ma Mino Raiola può diventare l’ostacolo maggiore per far sì che questo accada. Come riportato dal portale francese ‘FootMercato’, Raiola, agente di Pogba, avrebbe intesificato i contatti con il PSG. Il contratto del giocatore con il Manchester United scadrà l’anno prossimo e non ci sono stati ancora segnali su un eventuale prolungamento.

Tra Raiola e PSG ci sarebbe stati solo degli ammiccamenti, ma la volontà del club francese di riportare Pogba in patria è enrome. Il PSG è l’autentico protagonista di questo calciomercato con l’ingaggio di Wijnaldum e con i prossimi arrivi, dove manca solo l’ufficialità, di Sergio Ramos, Hakimi e Donnarumma.