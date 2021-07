Dal Brasile: “Il Napoli ha un nuovo attaccante: ha firmato”

Kaio Jorge sarebbe in parte già un calciatore del Napoli. Dal Brasile si vocifera che l’attaccante abbia firmato un pre-contratto con gli azzurri.

Come sarà il calciomercato e quindi il futuro del Napoli? Il presidente Aurelio De Laurentiis pochi giorni fa in conferenza stampa ha precisato che ci sarà un ridimensionamento del monte ingaggi. Per tale ragione, non si escludono eccellenti cessioni: non ci sono calciatori blindati, tutti possono andare via dinanzi a offerte ritenute congrue. Ciò significa che il club si prepara a qualsiasi cosa, anche a perdere elementi preziosi, e nel frattempo deve programmare ciò che sarà guardando a calciatori giovani, ma di grande prospettiva.

In Brasile sicuri: Kaio Jorge ha firmato un pre-contratto col Napoli

Con lungimiranza, appunto, da mesi è finito nel mirino il brasiliano Kaio Jorge, attualmente al Santos. A dicembre del 2021 il suo contratto con la società del Peixe terminerà e non è stato raggiunto un accordo per il rinnovo. L’attaccante di 19 anni ha voglia di mettersi in gioco in contesti maggiormente competitivi. Dal 1 gennaio del 2022 potrà essere tesserato a parametro zero e la possibilità alletterebbe il Napoli. D’altronde si tratta di un giovanissimo 2002 che può fungere da centravanti ma anche adattarsi da esterno.

Interessanti novità giungono dal Brasile. L’indiscrezione sul legame col Napoli la lancia il giornalista Vagner Frederico dell’emittente ‘Santa Cecilia Tv’, che scrive: “È sempre più chiaro che l’attaccante Kaio Jorge non rinnoverà il suo contratto col Santos e lascerà il club a fine anno a parametro zero. Una fonte vicina al calciatore garantisce che ha già firmato un pre-contratto col Napoli“. Al momento sono prime indiscrezioni ma, considerati gli avvicinamenti degli ultimi mesi, potrebbe esserci una profonda e nascosta verità.