Lazio, Sarri vuole strappare un giocatore ad una sua ex squadra

Come riportato dal Tempo, la Lazio vorrebbe regalare a Sarri il giocatore della Juventus Federico Bernardeschi.

Tutti hanno la testa all’Europeo, ma i club stanno progettando la campagna acquisti per la prossima cessione. In Serie A ci sono stati tanti cambiamenti sulle varie panchine dove solo Milan ed Atalanta non hanno cambiato il proprio tecnico tra le top squadre. L’effetto domino del mercato degli allenatori ha portato Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio.

Il tecnico torna ad allenare dopo una stagione di stop. Lotito e Tare non vogliono indebolire la Lazio e si stanno muovendo per rinforzarla. Il primo acquisto della Lazio di Sarri potrebbe essere proprio un giocatore che l’ex allenatore del Napoli ha già allenato proprio nella sua esperienza juventina dove ha vinto un campionato.

La Lazio di Sarri ci prova per Bernardeschi

Secondo quanto raccolto dal ‘Tempo’, la Lazio potrebbe cercare di prendere dalla Juventus Federico Bernardeschi. L’esterno d’attacco, impegnato con la Nazionale nell’Europeo, sarebbe finito nel mirino della Lazio. Il contratto di Bernardeschi con la squadra bianconerà scadrà il prossimo anno e i biancocelesti possono portarlo nella Capitale per una cifra non troppo eccesiva.

Allegri non bloccherebbe la cessione del giocatore. Bernardeschi è stato acquistato dalla Juventus dalla Fiorentina per 40 milioni di euro nel 2017, ma non hai mai entusiasmato in maglia bianconera. L’esterno d’attacco con la squadra piemontese ha collezionato 147 presenze, segnando solo 10 gol. Ogni discorso di calciomercato è rimandato alla fine dell’Europeo.