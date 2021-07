Juventus, Allegri ha già deciso la difesa titolare: Demiral sul mercato

La nuova Juventus di Allegri ripartirà dal 4-3-3 da alcune novità soprattutto per quel che riguarda difesa e centrocampo. Il nuovo tecnico della Juventus potrebbe puntare ancora su Chiellini

Come cambierà la difesa della Juventus con l’arrivo di Allegri? Il tecnico punterà con forte decisione su Chiellini. Il capitano bianconero rappresenterà il punto di forza della retroguardia bianconera della prossima stagione. Al suo fianco, almeno per il momento, De Ligt resta in vantaggio su Bonucci, quest’ultimo pronto a sostituire l’olandese in base alle esigenze e possibile turnover.

Occhio anche alle scelte sugli esterni: Cuadrado potrebbe essere avanzato nella linea degli attaccanti, con Danilo e Alex Sandro confermati nel ruolo di terzini. L’ex City è pronto a confermare l’ottima stagione dell’anno scorso, mentre Alex Sandro avrà bisogno di rilanciarsi e ritrovare la giusta carica fisica e mentale.

La nuova difesa titolare della Juventus: Demiral possibile sacrificato

Con la conferma di Bonucci, De Ligt e Chiellini, Demiral potrebbe puntare i piedi e chiedere la cessione per abbracciare una nuova avventura che lo renda protagonista e che gli consenta di recitare un ruolo da titolare. Sulle tracce del difensore turco resta forte l’interesse di Roma e Napoli, ma occhio anche al possibile interesse della Lazio di Sarri.

Qualora Demiral dovesse dire addio, non è escluso che la Juventus possa puntare su un nuovo difensore giovane da fare crescere in rosa in vista del prossimo futuro. Infine, per il ruolo di vice Alex Sandro sarà confermato Luca Pellegrini.