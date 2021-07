Italia-Spagna, l’ingiustizia denunciata dal ct Mancini

Italia-Spagna si disputerà questa sera a Wembley ma il commissario tecnico Roberto Mancini ha denunciato un’ingiustizia

E’ il giorno della partita. Italia-Spagna, ancora una volta contro. In palio c’è la finale di Euro 2020, un traguardo sognato da entrambe le Nazionali ma non certamente scontato. Mancini e Luis Enrique non partivano con i favori del pronostico ed ora si trovano a due passi dalla vittoria. Per farlo dovranno vincere questa sera a Wembley davanti a potenziali 60mila tifosi, non però provenienti da Italia e Spagna.

La Uefa, infatti, ha deciso di mettere in vendita seimila biglietti circa per i tifosi delle due nazionali, ma soltanto se residenti in Uk e Irlanda. Una scelta dovuta al dilagare della variante Delta nel Regno Unito e alla restrizioni imposte dal Governo britannico per chi arriva dall’estero. Decisione che è in contraddizione con il liberi tutti annunciato da Boris Johnson per il 19 luglio. Una scelta che ha fatto storcere il naso anche al ct azzurro Roberto Mancini.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Italia-Spagna, Mancini critica la scelta Uefa

L’allenatore azzurro ha parlato in conferenza stampa di “ingiustizia”: “L’assenza di tifosi italiani e spagnoli è una cosa molto ingiusta – le sue parole -. E’ bello giocare in uno stadio pieno ma credo sia un’ingiustizia che non ci siano metà tifosi spagnoli e metà italiani sugli spalti”.

LEGGI ANCHE >>> “Profondo imbarazzo”: Italia, che attacco all’azzurro

La scelta ad ogni modo è stata fatta e difficilmente si vedrà Wembley pieno visto che domani scenderà in campo l’Inghilterra, nella semifinale contro la Danimarca. La stessa Inghilterra che, sulla carta, potrebbe essere la rivale di Italia o Spagna nella finalissima di domenica. Allora ci si potrà ‘vendicare’ dell’ingiustizia di oggi.