Spinazzola da applausi: il video dell’esterno fa commuovere tutti

Spinazzola è il grande assente della semifinale tra Italia e Spagna. Il terzino, insieme a suo figlio, è stato protagonista di un bel momento.

Si sta giocando la semifinale dell‘Europeo tra Italia e Spagna. In entrambe le squadre bisogna registare un’importante assenza: quella di Spinazzola tra gli azzurri e quella di Sarabia per la nazionale iberica. Il giocatore del PSG ha rimediato un problema muscolare all’adduttore destro durante il quarto contro la Svizzera.

La sfortuna di Spinazzola è stata incredibile: il terzino sinistro è stato costretto ad uscire in barella nei minuti finali della sfida contro il Belgio a causa della rottura del tendine d’Achille. Prima di lasciare Coverciano, il giocatore della Roma è stato salutato calorosamente sia da Mancini che dalla squadra. La forza dell‘Italia è il gruppo e Spinazzola l’ha dimostrato anche questa sera.

Spinazzola e suo figlio cantano l’inno

Come mosta il tweet pubblicato dal giornalista di Sky Sport ‘Angelo Mangiante’, Spinazzola ha cantanto l’inno nazionale insieme a suo figlio Mattia prima dell’inizio della partita tra Italia e Spagna. Immagini emozionanti che mostrano il giocatore, sdraiato sul divano, suggerire a suo figlio le parole dell’inno nazionale.

Spinazzola è stato forse il migliore giocatore dell’Italia in questo Europeo, dove per ben due volte si è portato a casa il premio di migliore in campo. Il terzino è stato davvero sfortunato, ma ha ricevuto l’affetto di tutti. Anche Mourinho, suo nuovo allenatore della Roma, ha avuto delle bellissime parole per lui.