Juventus, cessione a sorpresa: ci pensa anche l’Atalanta

La Juventus si prepara a vivere un mercato d’attesa, tra acquisti e cessioni: c’è un giocatore, a sorpresa, che fa gola a diverse società italiane

Il mercato della Juventus è legato al futuro di Ronaldo. Vivrà d’attesa in attesa di novità sul destino dell’asso portoghese. La sua cessione può cambiare i piani del club, così come una permanenza a sorpresa. La società, intanto, valuta i calciatori in uscita, quelli che possono essere sacrificati. Tra questi, a sorpresa, c’è anche Gianluca Frabotta, volto nuovo dell’ultimo campionato, esterno sinistro che ha raccolto 16 presenze con diversi assist. Una piacevole scoperta che ora ha mercato attorno a sé. Tanti club italiani ci pensano.

Juventus, Frabotta in uscita?

La redazione di ‘Sportmediaset’ fa sapere che si stanno interessando a lui Atalanta e Genoa. La formazione allenata da Gasperini pensa a Frabotta come alternativa sulla corsia mancina, ma anche come eventuale sostituto di Gosens, qualora il tedesco dovesse partire. Il Genoa, invece, è alla ricerca di un nuovo esterno dato che Zappacosta, che giocava su entrambe le corsie, è tornato al Chelsea.

Un nome spendibile per entrambi i club, ma al momento non esiste alcuna trattativa, anche perché la Juventus non ha ancora fissato il prezzo per l’eventuale cessione e aspetta l’evolversi del calciomercato. Frabotta, anni 22, ex Juve Under 23, è un esterno di gamba, rapido e veloce, strutturato fisicamente. Un giocatore che la Juventus può anche pensare di cedere, ma alle proprie condizioni.