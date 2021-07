Evra scatenato: doccia in onore dell’Italia, “tifo per voi” | VIDEO

L’ex difensore della Juventus, Patrice Evra, non perde occasione per regalare ai suoi followers intrattenimento e risate.

Uno dei più grandi terzini mancini dell’ultimo ventennio. Rispettato e stimato su tutti i campi, amato dai suoi ex tifosi, con i quali ha sempre creato un rapporto più che empatico.

Patrice Evra si è sempre calato alla perfezione nelle realtà di cui ha fatto parte, fosse questa il Monza o il Manchester United, la Juventus o il Marsiglia. Professionalità e qualità al servizio della squadra, il tutto condito con una giusta dose di buon umore che non guasta mai.

Evra è da sempre legato all’Italia, paese nel quale ha iniziato la sua carriera

L’ex terzino, da quando si è ritirato, ha sfruttato le sue doti istrioniche per riscontrare successo anche sui social: tanti followers non vedono l’ora di scoprire quale sarà la prossima uscita di Evra, che di sicuro non si tira mai indietro quando si presenta l’occasione di dire la propria o anche solo di fare un po’ di spettacolo.

Non può dunque sorprendere che il francese abbia pubblicato qualcosa per Euro 2020. Con l’ultimo post Evra ha regalato ai fan un video ilare, nel quale affronta una questione spinosa: “Per chi tifare dal momento che la Francia è stata eliminata dal torneo?”

Nessuno meglio dello stesso Evra può darvi la risposta. Gustatevi il suo video sotto la doccia, e buone risate.