“Non possono fermarci”: dall’Inghilterra il messaggio all’Italia

La finale di Euro2020 sarà Italia-Inghilterra: si gioca a Wembley e il clima diventa subito infuocato con le certezze inglesi

“It’s coming home”. Non hanno dubbi, solo certezze gli inglesi. La coppa sta tornando a casa lo ripetono da inizio Euro 2020 ed ora che la Nazionale dei Tre Leoni è approdata in finale il ritornello non può che continuare. Lo hanno twittato anche il principe William con la consorte, facendo i complimenti alla squadra di Southgate. La Danimarca è al tappeto, stesa da un calcio di rigore più che dubbio: Schmeichel è riuscito a respingere il tiro dal dischetto di Kane, non lo sua ribattuta. Fuori i danesi, la squadra di tutti in questo torneo, avanti l’Inghilterra e festa nelle piazze di Londra. Ora c’è la finale, sempre a Wembley, con l’Italia di Mancini. E per gli inglesi dubbi non ce ne sono: “Nemmeno gli italiani possono fermarci adesso”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Italia-Inghilterra, il messaggio agli azzurri: “Non possono fermarci”

Lo scrive il ‘The Sun’ ma lo pensano un po’ tutti gli inglesi. Dalle parti di Londra sono consapevoli che la partita sarà difficile ma hanno una certezza: “It’s coming home”. “La squadra di Gareth Southgate ha fatto la storia, sicuramente nulla può fermarci ora” si legge sul tabloid britannico che sembra lanciare un messaggio alla nostra Nazionale.

LEGGI ANCHE >>> “Olimpiadi, Sterling pronto per i tuffi”: che frecciata dalla Spagna

Mancini e gli azzurri non avranno vita facile: la finale davanti a sessantamila tifosi che spingono l’Inghilterra non può essere certo una passeggiata. Non lo sarà neanche però neanche per gli inglesi che si mostrano sicuri del successo, ma forse temono che l’Italia possa davvero fermarli ad un passo dal sogno.