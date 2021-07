Milan, stavolta Maldini va a segno: c’è l’accordo per il rinnovo

Arriva un’importante firma in casa Milan. Maldini è andato a segno, strappando il rinnovo per uno dei pilastri di Stefano Pioli.

Il Milan si prepara alla nuova stagione, e le due perdite di queste settimane hanno fatto di sicuro molto rumore. L’addio di Donnarumma cosi come quello di Calhanoglu, hanno rappresentato perdite pesanti sotto il punto di vista sportivo, per una squadra che ha puntato su di loro anche durante la stagione appena conclusa. Tra i pali la squadra rossonera è corsa ai ripari con l’arrivo di Mike Maignan, per la trequarti si sta lavorando.

La verità è che il club ha le idee ben chiare su come trattare i vari rinnovi di contratto, che andavano risolti. Per Ibrahimovic, ad esempio, non è stato un problema trovare la quadra e di fatti si è arrivati all’accordo senza particolari problemi.

E in queste ore sta per arrivare un’altra buona notizia per i tifosi, che potranno esultare per un’altra permanenza che rappresenta un pilastro importante per il futuro del club.

Milan, ecco il rinnovo di Calabria: cifre e dettagli

Si è parlato tanto, infatti, del rinnovo di Davide Calabria che alla fine si, resterà ancora i rossonero. Si spera per tanto tempo, almeno è quello che auspicano i dirigenti del Milan che hanno messo sulla scrivania un accordo importante, che il calciatore ha cosi accettato senza problemi.

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, infatti, Calabria ed il Milan ha trovato l’accordo per un rinnovo fino al 2025, arrivando a guadagnare addirittura il triplo rispetto a quanto percepiva fino all’ultimo contratto firmato: da un milione a stagione a 2.6 milioni netti.Cifra quasi triplicata, per la gioia di entrambe le parti ed il piacere di proseguire insieme per costruire un futuro sempre più a tinte rossonere.