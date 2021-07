Inter, pronto l’esterno per Inzaghi: il calciatore vuole solo la Serie A

L’Inter è alla ricerca di un esterno destro per accontentare Simone Inzaghi e sostituire definitivamente l’esterno marocchino Achraf Hakimi

Dopo aver ceduto ufficialmente Achraf Hakimi al Psg, l’Inter è al lavoro per regalare un esterno destro che possa garantire qualità ed esperienza internazionale a Simone Inzaghi, in vista di una stagione che vedrà i nerazzurri impegnati su diversi fronti.

Nelle ultime settimane sono stati accostati diversi giocatori al club milanese, dal laziale Lazzari fino all’olandese, messosi in mostra all’Europeo, Dumfries. Dopo diversi rumors l’Inter sembra però aver scelto lo spagnolo dell’Arsenal Hector Bellerin, il laterale sarà il sostituto di Hakimi.

Inter, è Bellerin l’esterno per il post Hakimi

Dal fronte Bellerin arrivano importanti ed interessanti novità: secondo il portale inglese FourFourTwo il calciatore avrebbe ribadito all’Arsenal la volontà di andare all’Inter e questa sua totale apertura al club nerazzurro potrebbe essere utile per richiedere un prestito. Una buona notizia in una situazione ancora da valutare.

Difatti, come sottolinea il tabloid inglese, l’Arsenal ha aperto al prestito, ma solo con obbligo di riscatto, trattativa non condivisa dal club nerazzurro, alla ricerca di un operazione low cost con Beppe Marotta che vorrebbe chiudere la trattativa solo in prestito con diritto di riscatto.