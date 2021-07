Milan, Maldini ha individuato il colpo per completare il centrocampo

Il Milan è al lavoro per rinforzare il centrocampo. Dopo Tonali i rossoneri sono sulle tracce del centrocampista del Marsiglia Kamara

In casa Milan il mercato in entrata è la priorità e, nonostante gli addii di Gianluigi Donnarumma ed Hakan Calhanoglu, la società è al lavoro per mettere a disposizione di Stefano Pioli la miglior rosa possibile. In questo momento Paolo Maldini sta lavorando per migliorare e rinforzare il centrocampo.

Dopo l’annuncio ufficiale dell’acquisto di Sandro Tonali il Milan è alla ricerca che completi il centrocampo insieme al giovane azzurro, a Franck Kessie ed a Ismael Bennacer. Il club rossonero sta trovando molto difficoltà per il ritorno di Bakayoko e avrebbe individuato un interessante alternativa.

Milan, si lavora per il colpo a centrocampo

Secondo quanto riporta Tuttosport il club rossonero sarebbe interessato al centrocampista del Marsiglia Boubakar Kamara, giocatore da tempo nel mirino della dirigenza. Il giocatore è la prima alternativa a Bakayoko, ma la situazione per la trattativa è tutt’altro che semplice.

La distanza tra le parti non è poca, il Milan avrebbe presentato un’offerta di circa 12 milioni di euro per il cartellino del calciatore, ben distante rispetto alla richiesta di 20 dei francesi. Il Marsiglia, dal canto suo, avrebbe inoltre comunicato di non voler contropartite tecniche ma solo soldi.